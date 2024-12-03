Занятия по финансовой грамотности проводят с тюменцами волонтеры Сбера

Кибербезопасность и финансовая грамотность стали ключевыми темами уроков, которые проводят сотрудники Сбера на юге Тюменской области в рамках социального и корпоративного волонтёрства. Такие занятия регулярно проходят для учащихся школ, колледжей и вузов, а также для работников зарплатных предприятий и пенсионеров.

Кроме того, волонтеры Сбера активно участвуют в федеральных проектах Сбербанка "Деменция.net" по поддержке когнитивного здоровья пожилых людей и "Финансовая грамотность" для воспитанников детских домов. В 2024 году на юге Тюменской области усилиями волонтеров Сбера было организовано и проведено более 150 мероприятий.

Недавно волонтеры провели уроки финансовой грамотности для работников Тюменского региона Свердловской железной дороги (СвЖД) – филиала ОАО "РЖД" и их детей. Для взрослых был организован урок на тему "Финансовая грамотность и финансовое здоровье". Детям провели экскурсию по главному зданию Сбера в Тюмени, а также урок под названием "Киберджунгли". На этом занятии ребята узнали, кто такие дропперы, почему быть ими опасно, какие существуют стандартные схемы и места вербовки, а также о методах борьбы с дропперством в банках и как не стать жертвой мошенников.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: