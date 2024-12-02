Тюменцам с ограниченными возможностями помогают найти для себя выгодное дело

Одним из наиболее привлекательных путей для профессионального роста и самореализации людей с ограниченными возможностями в Тюменской области является развитие собственного бизнеса.

Ярким примером успешного предпринимательства является история Валерия Штефанку из села Бердюжье. В марте текущего года он обратился в отделение Кадрового центра "Работа России" в Бердюжском районе с просьбой помочь в поиске работы. Валерий имеет образование электромеханика и значительный опыт в строительстве. Несмотря на свои ограничения по здоровью, он решил начать предоставлять услуги по ремонту жилых помещений, имея навыки в ремонтно-отделочных работах.

Получив консультации от специалистов, Валерий разработал бизнес-план, который был одобрен рабочей группой. После успешной защиты своего проекта он получил финансовую поддержку в размере 192 000 рублей. Эти средства были вложены в необходимое оборудование.

"Для людей с ограниченными возможностями, самозанятость – это не только способ заработка, но и шанс раскрыть свой творческий потенциал и обеспечить стабильный доход", – поделился Валерий.

История Валерия Штефанку наглядно демонстрирует, как государственная поддержка и личные усилия могут привести к успеху и самореализации. Создание собственного дела может стать важным шагом на пути к независимости и самореализации.

Консультацию по программе содействия предпринимательской деятельности можно получить в любом отделении Кадрового центра "Работа России" в Тюменской области. Дополнительную информацию можно найти на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.