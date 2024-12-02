Тюменцы все чаще пользуются сервисами Сбера при сделках с недвижимостью

Жители Тюменской области стали чаще пользоваться электронными сервисами Сбера для оформления сделок с недвижимостью. С начала года в регионе заключено 2,7 тысячи таких сделок.
В перечне сервисов, позволяющих быстро и безопасно провести сделку – электронная регистрация, безопасные расчеты, услуга "Регистрация и расчёты". Электронная регистрация проводится дистанционно, поэтому покупателю не придется идти в МФЦ. Специалист Сбербанка сам отправит документы в Росреестр в электронном виде и проконтролирует процесс регистрации. После завершения процедуры договор купли-продажи и выписка из ЕГРН придет на электронную почту покупателя. Весь процесс в среднем занимает два дня.
Сервис безопасных расчетов позволяет защитить как покупателя, так и продавца от мошенничества. Воспользовавшись услугой, покупатель гарантированно получит имущество, за которое заплатил, а продавец — деньги, при условии выполнения всех условий договора.
Для клиентов, желающих получить комплексную услугу, Сбер готов провести сделку "под ключ". Эксперты проверят собственника и историю приобретаемой недвижимости, подготовят договор для быстрой регистрации сделки, помогут оформить жилье в собственность и обеспечат безопасный расчет после перехода права собственности.
Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:
"Культура управления личными финансами развивается быстрыми темпами. Все больше людей стараются осознанно подходить к крупным покупкам, особенно когда речь идет о недвижимости. В связи с этим электронные сервисы Сбера, которые позволяют быстро и безопасно купить или продать квартиру, становятся все популярнее. В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация — пять с половиной дней. Мы ценим время наших клиентов и хотим, чтобы они тратили его на приятные моменты и позитивные эмоции, общение с родными и близкими, а не на ожидание в очередях".
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Особенно внимательными стоит быть при покупке квартиры на вторичном рынке, здесь мошенники используют целый ряд изощренных схем. Чтобы не потерять деньги, можно заказать на Домклик сервис "Сделка с гарантией". В рамках этой услуги дается экспертное заключение и рекомендации юриста по объекту недвижимости. Качество проверки подтверждается сертификатом гарантии. Кроме того, "Сделка с гарантией" предусматривает получение сертификата на возмещение стоимости объекта недвижимости на 3 года. Домклик гарантирует возмещение рыночной стоимости недвижимости при утрате покупателем права собственности на рекомендованный к покупке объект. Максимальная сумма выплаты составляет 25 млн рублей.
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