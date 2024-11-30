Тюменская область в пятерке регионов-лидеров событийного туризма

Топ-5 регионов России по событийному туризму огласили в Нижнем Новгороде на вручении международной премии Russian Event Awards 2024 - это Свердловская, Кемеровская, Тюменская область, Башкортостан, Нижегородская область.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова:

Это повод для радости и оценка работы всей нашей отрасли, всех причастных к появлению и развитию фестивалей, народных праздников, ярмарок и других ярких мероприятий Тюменской области. Они не только дарят положительные эмоции, но и знакомят с традициями, культурой Сибири, помогают раскрыть нашу идентичность. Очень важно, развлекая, наполнять событие смыслом.

Всего на финал премии Russian Event Awards 2024 от Тюменской области было заявлено четырнадцать проектов, победителями и призерами стали:

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" - гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек"

Первый фестиваль электронной музыки в Сибири Legend of Abalak в этой же номинации удостоен специального диплома "За развитие электронной музыки в Сибири"

XV Международный фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" стал вторым в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности"

Фестиваль казачьей культуры "Батькина каша" в Ялуторовске - первое место как лучшее этнокультурное событие

Туркомплекс "Ялуторовский острог" - второе место как лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия

Ялуторовский видеоблог "Поехали на праздник" - второе место как лучший проект по популяризации событийного туризма

Историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" Заводоуковска получил спецдиплом "За возрождение традиций и сохранение локального бренда" в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 тыс. человек".

Всего в этом году на премию подавали заявки по 579 проектов из 63 регионов России, а также Белоруссии и Южной Осетии.