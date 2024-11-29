В Тюмени обсудили бизнес-итоги 2024 года

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюмени 25 ноября состоялась бизнес-планерка, на которой были подведены итоги 2024 года и обсуждены изменения в законодательстве на 2025 год.

Организаторами мероприятия стали комиссия по экономическому развитию, поддержке малого и среднего бизнеса Общественной палаты Тюменской области, ТРО "Деловая Россия" и Тюменское региональное отделение "Союз женщин России".

В ходе планерки эксперты из разных сфер подвели итоги уходящего года и рассказали об изменениях и перспективах развития, которые ожидают предпринимателей в 2025 году. Были подняты актуальные вопросы из сферы юридического, трудового, налогового законодательства, что способствовало конструктивному диалогу между участниками.

В новом году ожидается большое количество изменений в законодательстве, поэтому для предпринимателей было крайне важно узнать о нововведениях. Бизнес-планерка прошла плодотворно, участники отметили важность таких встреч для обмена опытом и выработки совместных решений, что помогает развитию бизнеса в регионе.