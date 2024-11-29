Тюменский экспортный форум -2024 посвятили креативной индустрии

Более 500 человек стали участниками VI Тюменского экспортного форума, на четырех дискуссионных площадках вместе с региональными и федеральными и региональными экспертами они обсуждали брендинг, кино, моду и господдержку, а также продвижение национального бренда “Сделано в России” и участие в международных мероприятиях. Завершится форум пленарной сессией по экспорту креативных индустрий и подписанием соглашений и экспортных контрактов.

"Важность креативной индустрии в будущем региональной экономики в своём послании подчеркнул губернатор Тюменской области. Промышленный дизайн, архитектура, IT- технологии, мода и кино. Всем этим направлениям будем помогать. В том числе за счёт мер федеральной и региональной поддержки. Подобный опыт у нас есть, когда смогли адаптировать порядка 45 мер поддержки под развитие нефтегазового и строительного кластеров. Таким же путём пойдём с креативной индустрией", - прокомментировал форум замгубернатора Андрей Пантелеев.

Пантелеев отметил, что считает эффективным кластерный подход к развитию креативных направлений: "Чтобы стать успешнее надо объединяться. Это, по моему мнению, самый прогрессивный подход в развитии многих направлений. ... Ещё одна выгода кластерного подхода - это возможность совместного продвижения продукции. Вместе это делать легче, чем в одиночку", - поделился мнением замгубернатора.

В четверг губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе будет разработана Стратегия развития креативных индустрий до 2030 года.