КЦ "Работа России" помог безработной тюменке стать шоколатье

Фото - личный архив М.Азимовой

Мастер по созданию букетов и шоколадных наборов из клубники в Тюмени Марина Азимова - пример того, какой эффективной может быть поддержка кадрового центра "Работа России", когда человек решил реализовать свою бизнес-идею.

В 2023 году Марина обратилась в Кадровый центр "Работа России" по Тюменской области, с помощью его сотрудников успешно разработала детальный бизнес-план и представила его на защиту. Находясь на учете по безработице, она прошла курс повышения квалификации по программе "1С: Бухгалтерия 8.3", что укрепило её навыки ведения бухгалтерии, и окончила курсы шоколатье.

После успешной защиты бизнес-плана в феврале Марина получила финансовую помощь в размере 192 000 рублей, на которые приобрела всё необходимое оборудование для развития своего дела.

На создание букетов с шоколадными ягодами женщину вдохновил аналогичный подарок, врученный ей во время декрета, оформить хобби как бизнес с помощью кадрового центра "Работы России" в Тюменской области посоветовали знакомые. "Специалисты подробно проконсультировали меня по всем вопросам, связанным с оформлением документов, разработкой бизнес-планов и программами государственной поддержки. После получения субсидии я смогла обустроить рабочее пространство и теперь понимаю, что моя мечта становится реальностью. Хочу сказать всем, кто сомневается: не бойтесь мечтать и искать пути их реализации! Поддержка специалистов и государственная финансовая помощь помогут вам сделать первый шаг", - поделилась Азимова.

В текущем году жители региона также имеют возможность воспользоваться аналогичной поддержкой и реализовать свои предпринимательские идеи. Для получения подробной информации об условиях участия в программе обращайтесь в ближайшее отделение Кадрового центра "Работа России".