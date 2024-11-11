Тобольское ПАТП до конца 2024 года запустит пять новых брендированных автобусов

09:20 11 ноября 2024
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Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие закупило пять автобусов. Каждый из них – на 51 посадочное место. Новый транспорт будет использоваться на междугороднем маршруте, а также для перевозки туристических групп, сообщает Главное управления строительства Тюмеской области.

До конца этого года в стилистике бренда "Тобольск – ключ к Сибири" будет оформлено пять автобусов, рассказал директор АО "Тобольское ПАТП" Сергей Кугаевский. Первым в рейсы вышел автобус имени ученого Дмитрия Менделеева. 9 ноября жителям и гостям города  презентовали автобус, оформленный в честь картографа, архитектора Семена Ремезова. В ближайших планах запуск  автобусов имени писателя Петра Ершова, композитора Александра Алябьева и художника Василия Перова. 

Теги: автобусы , Тобольск
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