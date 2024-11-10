Первый геотермальный комплекс открыли под Тобольском

Геотермальный комплекс открыли в районе села Шестакова под Тобольском, его развитие повысит туристическую привлекательность древней столицы Сибири, заявил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Комплекс "Тобольский" располагается на территории в 47 тысяч квадратных метров, в первой очереди сданы административный корпус с кафе, комнатами для переодевания и душевыми, а также открытый бассейн с йодо-бромной водой постоянной температуры +42 градуса. Согласно концепции комплекса как релаксационного спа, основанной на умиротворении, отдыха, расслабления, единовременно принимать он будет не более 50 человек. Целевая аудитория - это туристы, гости, которые приезжают в Тобольск, жители Югры и Ямала (комплекс находится рядом с трассой Тюмень-Ханты-Мансийск).

"У "Тобольского" большой потенциал для развития. Следующая очередь - создание теплой террасы, гостиничный корпус, модульные дома. Мы будем прислушиваться к мнению посетителей - может быть, появятся бани, крытые дополнительные бассейны. Все будет зависеть от нашего развития и финансовых возможностей. Озеленение территории пройдёт весной - это будет новый современный архитектурный, парковый стиль, как мы сегодня уже привыкли видеть таких трендовых застройщиков. Поэтому вот это место станет очень интересным, не только для того, чтобы пребывать здесь в бассейне, но и просто погулять приехать с детьми. Гостиничный комплекс на территории может появиться в перспективе двух лет", - рассказал основатель геотремального комплекса Андрей Потапов.

Глава города Петр Вагин напомнил, что Тюменская область по праву является термальной столицей России, "Тобольский" - уже 22-й термальный комплекс региона.

"Этот источник раньше был, но он был не облагорожен и поэтому все мечтали, чтобы здесь появилась настоящая спа зона, в которой хочется отдыхать и проводить время. Сегодня мы видим очень современную спа-зону. Комплекс будет очень удобен для того чтобы, семьи с детьми с друзьями приезжали сюда и совмещали интересное увлекательное путешествие по Сибири с ознакомлением с историческими достопримечательностями, с древней историей великого Тобольска и поправлять свое здоровье, отдыхая в термах", - сказал Вагин.

Замгубернатора Андрей Пантелеев сообщил, что Тобольск - один из трех кластеров, прописанных в стратегии развития термальных курортов региона.

"Тобольск — это один из ключевых кластеров. Первый термальный комплекс был здесь очень необходим для того, чтобы турист мог не только посещать музей, наслаждаться городом Тобольском, а и занять свой вечер чем-то интересным. Ну и конечно, наши термы являются уже фишкой для всей Российской Федерации, поэтому для Тобольска это было очень важный проект", - подчеркнул Пантелеев.

Замгубернатора выразил надежду, что открытие термального комплекса в Тобольской агломерации побудит новых инвесторов на реализацию у себя таких спа-комплексов. "Два отеля строятся в городе Тобольске, один из них предполагает наличие спа-комплекса и мы надеемся, что коллеги тоже его реализуют с нашей минеральной водой", - отметил Пантелеев.