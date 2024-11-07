Тюменцы на треть увеличили накопления в Сбере с начала года

Жители Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) продолжают придерживаться сберегательной модели поведения. С начала года средства частных клиентов на счетах в Сбербанке выросли на 30% и превысили 138 млрд рублей.

При этом жители региона по-прежнему выбирают вклады в рублях. Доля пассивов в валюте в общем портфеле на протяжении нескольких лет продолжает снижаться и на данный момент составляет 3,3%.

Половина вкладчиков Сбера в регионе – это люди в возрасте от 25 до 65 лет, треть — люди старше 65 лет. Примечательно, что больше половины вкладов клиенты Сбера в Тюменской области открывают без визита в офис через мобильное приложение или веб-версию Сбербанк Онлайн.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

В течение этого года объем средств на счетах наших клиентов растет рекордными темпами. Две трети срочных вкладов сейчас открывается на срок от 6 месяцев до 1 года — именно в такой промежуток можно получить максимальную доходность. 31 октября Сбер вновь повысил ставки по самым популярным депозитам. Поэтому, открывая вклад сегодня, уже к сезону отпусков можно получить хороший доход.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский пояснил, что, разместив деньги, к примеру, зарплату на депозите всего на 1, 2 или 3 месяца, клиенты смогут получить дополнительный доход. А в течение срока действия этого вклада свои покупки можно оплачивать кредитной картой Сбера с беспроцентным периодом до 120 дней. Открыть вклад в Сбере удобнее всего через мобильное приложение. Там же можно увидеть процентную ставку и срок, на который будут начислены проценты.