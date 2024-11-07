В Тюмени обсудили планы по развитию социального партнерства

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений наметила планы на 2025 год,сСреди основных задач - развитие социального партнерства в Тюменской области, увеличение численности профсоюзов и привлечение работодателей к реализации социальных программ.

Особое внимание будет уделено вопросам трудоустройства граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке труда, включая инвалидов, а также повышению уровня жизни и доходов населения, развитию семейных ценностей, укреплению института семьи и усилению мер поддержки работников, имеющих детей.

В связи с изменениями на региональном рынке труда и повышенным спросом работодателей на квалифицированных специалистов и рабочих, большое внимание будет уделено практике подготовки и переподготовки кадров для предприятий области.

Отдельное внимание комиссия уделит вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы.