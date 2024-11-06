В Тобольске по нацпроекту обновили сквер Выпускников

В 7-м микрорайоне Тобольска 5 ноября открыт обновленный сквер Выпускников, сообщает департамент ЖКХ ТО.

В прошлом году более 16 тысяч тобольчан отдали свои голоса за новый облик этого общественного пространства. В текущем году, благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" сквер Выпускников обрёл новый облик. Получилось интересное общественное пространство с широким бульваром для проведения выпускных, который завершается символичной архитектурной композицией "Ворота в жизнь".

Нашлось место и для прогулок родителей с детьми - горки, качели, необычные малые архитектурные формы и батуты с покрытием. Для детей постарше обустроен большой памп-трек для катания на самокатах, скейтах и велосипедах BMX – он уже пользуется большой популярностью у ребят.

Сквер Выпускников создан еще и в рамках программы "Тобольск настоящий", разработанной в сотрудничестве с "Сибуром" до 2030 года. По словам главы города Петра Вагина, в сквере применены оригинальные световые решения, установлены необычные малые архитектурные формы и впервые использованы батуты с покрытием. "Новое общественное пространство уже стало местом притяжения для молодёжи и людей старшего возраста. Здесь есть уютная зона отдыха с качелями и красивая прогулочная аллея, а также самый большой в Тюменской области памп-трек", - отметил Вагин.

В планах на будущее у городских властей — обновление гимназии имени Лицмана и школы №7. Таким образом, общественное пространство станет ещё более гармоничным, а условия для обучения наших детей — комфортными и современными, уверен Вагин.