Тюменские студенты получили должности в ВТБ посреди учебного года

ВТБ направил предложение о трудоустройстве Екатерине Ядрышниковой и Дмитрию Калеву из ТюмГУ, а также Наталье Верещагиной из ТИУ. Студенты тюменских вузов стали победителями профориентационного соревнования, в ходе которого разрабатывали новые форматы финансовых услуг для молодежи.

Участие в кейс-чемпионате "Лаборатория бизнес-решений" приняли 20 команд из учебных заведений Тюменской области. Ранее такие соревнования состоялись в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

"Креативный подход студентов дает импульс для поиска новых нестандартных решений. В то же время студенты получают возможность применить на практике получаемые во время обучения в вузе знания. Кроме того, студенты учатся принимать решения в условиях неопределенности и работать в команде. ВТБ рад способствовать развитию молодых талантов из лучших вузов страны", – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

Наряду с тремя студентами, получившими приглашение на работу, представители ещё трёх команд, завоевавших призовые места, смогут пройти упрощенный отбор на программу стажировок.

"Именно такие партнерства помогают нам создавать лучшие условия для будущего успеха наших выпускников", - отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

"Мы предлагаем ребятам оценить профессиональные и технологические вызовы, с которыми сталкивается сегодня банковская система, видим у них искреннее стремление отыскать свой верный, подчас весьма неординарный, ответ. Поэтому уже второй год по итогам чемпионата, среди участников мы находим своих новых коллег - сразу приглашаем выдающихся студентов к нам на стажировки или в штат", – прокомментировал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Более 280 отечественных вузов реализуют вместе с банком образовательные, профориентационные и кампусные проекты, открывают именные аудитории. Поддержка позволяет учебным учреждениям развивать фонды целевого капитала, совершенствовать материально-техническую и научную базу, предоставлять гранты и премии лучшим студентам, трудоустраивать выпускников.