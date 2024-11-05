Utair из Рощино в осенне-зимнем сезоне организует 21 прямой рейс

Авиакомпания Utair увеличивает число рейсов из базового аэропорта "Рощино" в осенне-зимнем расписании. Полеты запланированы по 21 направлению: 16 из них — внутрироссийские, и 5 — международные, сообщает пресс-служба компании.

"Для наших активных пассажиров вводим больше рейсов в города, откуда можно быстро добраться к популярным горнолыжным курортам: Минеральные Воды — 1 раз в неделю; Пермь — 1 раз в неделю; Сочи — 3 раз в неделю; Уфа — 5 раз в неделю. В Баку, Ереван, Ташкент, Худжанд — 1 раз в неделю", - указано в сообщении.

Также компания расширяет расписание полетов в города Ханты-Мансийского автономного округа. В Ханты-Мансийск запланировано до 11 прямых рейсов неделю, в Сургут — 14 еженедельных рейсов. С января начнутся полеты в Советский и Когалым.

Два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, запланированы прямые рейсы в Дубай, длительность перелета - 5 часов 30 минут.