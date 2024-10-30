Сотрудники Сбера удержали тюменку от перевода мошенникам 500 тысяч рублей

Тюменская пенсионерка смогла избежать потери почти полумиллиона рублей благодаря бдительности и неравнодушию сотрудников Сбера. Когда клиентка пришла в банк для перевода крупной суммы на посторонний счет, сотрудники обратили внимание на ее странное поведение и заподозрили, что она находится под влиянием злоумышленников.

Выяснилось, что женщина следовала указаниям неизвестного человека, который по телефону представился сотрудником полиции и утверждал, что кто-то пытается по доверенности снять средства с ее вклада. Чтобы сохранить деньги и разоблачить "преступников", злоумышленник требовал перевести всю сумму на "безопасный счет". Сотрудники банка объяснили клиентке, что это распространенная схема мошенничества, и убедили не отправлять деньги.

"Очень благодарна специалистам Сбера, которые так оперативно сработали и помогли сохранить мои накопления. В банке мне рассказали и о других способах, которые мошенники используют для выманивания денег. Буду внимательнее и обязательно поделюсь этой информацией со своими близкими", - рассказала Марина Александровна.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мошенники довольно часто представляются работниками силовых ведомств: так вероятность напугать человека, запутать его и убедить срочно совершить финансовую операцию намного выше. Лучший способ уберечь себя от обмана — прекратить разговор и самостоятельно позвонить в банк для проверки информации. Бдительность и профессионализм сотрудников, а также эффективная система фрод-мониторинга, помогают нам сберечь деньги клиентам в экстренных ситуациях. Сбер также уделяет повышенное внимание повышению киберграмотности граждан, так как зачастую именно неосведомлённость о правилах цифровой гигиены и позволяет попадаться на уловки мошенников.



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