Глава Тюмени рассказал о "Зеленом кольце" города

В Тюмени в продолжение пешеходной улицы Дзержинского открыли обновленное пространство у общежития ТюмГУ благоустроенное благодаря муниципальной программе.

Зеленый уголок находится у дома № 7 по улице Дзержинского, где сейчас располагается Школа естественных наук ТюмГУ, а более ста лет назад в этом здании ремесленного училища, построенного на средства градоначальника, купца и мецената Андрея Текутьева. На обновленной территории организована выставка о вкладе географов в развитие региона, в том числе об основателе кафедры географии Тюменского агропедагогического института Юрии Петровиче Иорданском.

Глава города Тюмени Максим Афанасьев поблагодарил всех, кто воплотил идею благоустройства зеленого уголка в жизнь. Среди них управляющий ООО "Региональные строительные технологии" Назарий Добровольский, профессор кафедры физической географии и экологии Школы естественных наук ТюмГУ Виталий Хорошавин, начальник производственно-технического отдела Службы заказчика по благоустройству Центрального административного округа РусланШигабеев и консультант управления по организационной работе управы ЦАО Елена Рожнова.

Максим Афанасьев выразил уверенность в том, что обновленная общественная озелененная территория, наполненная новыми смыслами, будет передавать историю города и становления Тюменского края, и сообщил, что развитие также ждет другие прилегающие к пешеходной улице Дзержинского территории: