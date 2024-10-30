Глава Тюмени рассказал о "Зеленом кольце" города

В Тюмени в продолжение пешеходной улицы Дзержинского открыли обновленное пространство у общежития ТюмГУ благоустроенное благодаря муниципальной программе.
Зеленый уголок находится у дома № 7 по улице Дзержинского, где сейчас располагается Школа естественных наук ТюмГУ, а более ста лет назад в этом здании ремесленного училища, построенного на средства градоначальника, купца и мецената Андрея Текутьева. На обновленной территории организована выставка о вкладе географов в развитие региона, в том числе об основателе кафедры географии Тюменского агропедагогического института Юрии Петровиче Иорданском.
Глава города Тюмени Максим Афанасьев поблагодарил всех, кто воплотил идею благоустройства зеленого уголка в жизнь. Среди них управляющий ООО "Региональные строительные технологии" Назарий Добровольский, профессор кафедры физической географии и экологии Школы естественных наук ТюмГУ Виталий Хорошавин, начальник производственно-технического отдела Службы заказчика по благоустройству Центрального административного округа РусланШигабеев и консультант управления по организационной работе управы ЦАО Елена Рожнова.
Максим Афанасьев выразил уверенность в том, что обновленная общественная озелененная территория, наполненная новыми смыслами, будет передавать историю города и становления Тюменского края, и сообщил, что развитие также ждет другие прилегающие к пешеходной улице Дзержинского территории:
В следующем году мы откроем дом Ершова — флигель, находящийся в усадьбе дома Буркова, воплотим много других проектов. Мы поставили задачу в 2025 году приступить и, по возможности, завершить разработку мастер-плана для исторического центра в границах улиц Республики — Ленина. "Зеленое кольцо" протяженностью 5,5 км включает несколько важных объектов, в том числе Цветной бульвар, Городскую, Центральную площади и площадь Солнца, скверы. Эти территории требуют обновления, и их ждет перезагрузка.
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