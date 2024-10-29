Тюменские компании стали чаще предлагать работу пенсионерам и людям без опыта

Уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне - 2,4 процента, а в Тюменской области он еще ниже - 1,7 процента, причем промышленность растет - соответственно, растет и дефицит кадров. В "Авито Работа" отмечают, что такая ситуация по всей стране, поэтому работодатели вынуждены обратить внимание на пенсионеров, студентов и другие атегории, не имеющие опыта работы.

Так, в третьем квартале в Тюмени спрос работодателей на кадры вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для новых сотрудников достигла 71 924 рублей в месяц по графику "Полный день", что на 14 процентов выше аналогичного периода прошлого года.

"Один из современных трендов — расширение границ найма. Работодатели привлекают разные категории соискателей, которые раньше были менее активны на рынке занятости: например, студентов, людей пенсионного и предпенсионного возраста, родителей в декрете и других кандидатов без опыта. Компании предлагают этим специалистам обучение востребованной профессии прямо на рабочем месте. Так, в Тюменской области число вакансий для пенсионеров выросло в 2,3 раза год к году, а для студентов в 2,1 раза", — отмечает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами "Авито Работы" Анна Осьмак.

Подработка - еще один способ снизить кадровы голод. По данным исследования "Авито Работы", 53% жителей Урала подрабатывали хотя бы один раз за последний год. При поиске работы 31% кандидатов интересуются частичной занятостью, и 24% — временным трудоустройством. Работодатели Тюменской области в III квартале 2024 года стали на 22% чаще предлагать возможности подработки, чем год назад. Привлечение временного персонала позволяет компаниям эффективнее закрывать вакансии и решать актуальные рабочие задачи.

Исследования показывают, что зарплатная гонка уже сбавляет обороты - теперь компании заманивают сотрудников корпоративными "плюшками". "В условиях нехватки кадров 74% жителей УрФО получали предложения трудоустройства на другое место, когда они уже работали. Чаще всего работодатели предлагали им более высокую зарплату — об этом рассказала половина (51%) респондентов. Также работникам обещали при переходе гибкий и комфортный график (27%), улучшенные материальные бонусы (21%), повышение в должности (19%), более интересные задачи и свободу творчества (16%)", — рассказала региональный представитель "Авито Работы" в Тюмени Ксения Фёдорова.