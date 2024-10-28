Связь на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск улучшена, заявили в МТС

Проект по строительству сети на федеральной трассе Р-404, соединяющей Тюменскую область с Ханты-Мансийским автономным округом, реализовала компания МТС. Благодаря включению на базовых станциях "дальнобойного" диапазона LTE900 с высокой проникающей способностью радиосигнала тысячи автомобилистов на ключевых участках дороги могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом.

В компании сообщили, что новое оборудование установлено более чем на 20 базовых станциях в Тюменском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах. Расширение сети проведено вдоль дороги у населенных пунктов Созоново, Дубровное, Новоселово, Дегтярево, Туртас, Нагорный, Карачино и многих других до границы с Югрой. Обновленная сеть позволит быстро сориентироваться в путешествии по региону, пользоваться цифровыми путеводителями и всеми необходимыми онлайн-сервисами.

Директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова: