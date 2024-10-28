Связь на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск улучшена, заявили в МТС

Проект по строительству сети на федеральной трассе Р-404, соединяющей Тюменскую область с Ханты-Мансийским автономным округом, реализовала компания МТС. Благодаря включению на базовых станциях "дальнобойного" диапазона LTE900 с высокой проникающей способностью радиосигнала тысячи автомобилистов на ключевых участках дороги могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом.
В компании сообщили, что новое оборудование установлено более чем на 20 базовых станциях в Тюменском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах. Расширение сети проведено вдоль дороги у населенных пунктов Созоново, Дубровное, Новоселово, Дегтярево, Туртас, Нагорный, Карачино и многих других до границы с Югрой. Обновленная сеть позволит быстро сориентироваться в путешествии по региону, пользоваться цифровыми путеводителями и всеми необходимыми онлайн-сервисами.
Директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова:
Автомобильные дороги в Тюменской области находятся в зоне особого внимания из-за растущего пассажиропотока и грузоперевозок. С развитием инфраструктуры вдоль трасс мы активно строим телеком-сети, закрываем "белые пятна", чтобы, в первую очередь, повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров. Во-вторых, качественная связь позволит масштабировать возможности малого и среднего бизнеса. Например, тюменские предприниматели могут расширить географию установки камер видеонаблюдения, повысить цифровой сервис в придорожных кафе, отелях и пунктах техпомощи. Всего до конца года на федеральных трассах в регионе будет модернизировано более 60 базовых станций.
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