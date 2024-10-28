"Виртуальный консультант 72" вышел в финал Всероссийского конкурса по содействию занятости

Оргкомитет III Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения утвердил список финалистов. Проект службы занятости Тюменской области "Виртуальный консультант 72" стал финалистом всероссийского конкурса.

Проект "Виртуальный консультант 72" представляет собой инновационное решение в области занятости населения, разработанное с использованием передовых технологий нейросетей и искусственного интеллекта. Основной целью проекта является оказание информационно-консультативных услуг гражданам и работодателям.

В отличие от традиционных методов, "Виртуальный консультант 72" работает круглосуточно и без выходных, обеспечивая мгновенный доступ к необходимой информации. Его функциональность основана на десяти тщательно разработанных сценариях, охватывающих наиболее распространенные запросы граждан и работодателей. Благодаря использованию искусственного интеллекта, виртуальный консультант способен обрабатывать и анализировать запросы, предоставляя точные и актуальные ответы.

Проект "Виртуальный консультант 72" – это не просто финалист конкурса, а пример успешного внедрения современных технологий в сферу содействия занятости населения региона. Он демонстрирует, как искусственный интеллект может улучшить жизнь граждан, предоставляя им быстрый и удобный доступ к необходимой информации.

Дальнейшее развитие проекта может включать интеграцию с другими государственными системами, расширение функционала и создание мобильного приложения для ещё более удобного доступа к услугам.