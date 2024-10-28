Обновленный офис ВТБ начал работу в Голышманово

Отделение ВТБ на улице Садовая, 79 в поселке Голышманово Тюменской области открылось после реновации. Банк меняет подходы к обслуживанию клиентов и расширяет сеть.

Офис по обслуживанию жителей поселка остался на прежнем, удобном для жителей месте – рядом с центральным парком, железнодорожным вокзалом, администрацией городского округа. В отделении можно выпустить дебетовые и кредитные карты, открыть вклад, оформить заявку на кредит, в том числе, на жилье и автомобиль. Сотрудники помогут настроить цифровые сервисы, проконсультируют по финансовым вопросам.

В интерьере обновленного офиса нет стандартных стоек и перегородок. Специалисты банка с ноутбуками обслуживают посетителей в удобных зонах с мягкой мебелью. Подтвердить операции можно с помощью приложения ВТБ Онлайн, для клиентов организован доступ к бесплатной сети WI-FI. Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в зоне самообслуживания установлен банкомат.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

В отличие от многих банков, мы не ограничиваемся одним направлением развития. Наши исследования показали, что жители Тюменской области одинаково ценят и онлайн-доступ к банковским услугам, и возможность советоваться по финансовым вопросам с экспертами в офисе. В Голышманово 13 000 жителей, 5 000 из них – наши клиенты. Нам важно обеспечить доступность и высокое качество сервиса всем, кто выбирает ВТБ, вне зависимости от места проживания: будь то мегаполис или небольшой населенный пункт.

"Надёжное стабильное и уверенное обращение со своими финансами - это очень важная составляющая в жизни современного человека. Шаговая доступность банка ВТБ на территории нашего округа - это очень удобная форма оказания услуг. Несмотря на доступность цифровых технологий, непосредственное общение со специалистами банка иногда просто необходимо. Выражаю слова благодарности руководству ВТБ за открытие и стабильную работу филиала в нашем муниципалитете", - прокомментировал глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

До конца года в Тюмени откроют еще два офиса ВТБ – отделение "легкого" формата в микрорайоне "Тюменская слобода" и обновленная точка обслуживания на Московском тракте. В регионе работают 29 отделений банка, 9 офисов перешли под бренд ВТБ в ходе интеграции с "Открытием".

В планах также развитие сети выездного сервиса. Сейчас курьерская доставка продуктов ВТБ доступна в шести районах Тюменской области. До конца года возможность получить финансовые услуги в любом удобном месте без привязки к офису появится у жителей Уватского, Упоровского, Вагайского и Аромашевского районов.