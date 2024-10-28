Городские депутаты предложили властям усилить контроль за использованием земель

В городе есть участки земли, которые годами пустуют или используются не по назначению, на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы депутаты предложили проверить эти участки и при наличии оснований изъять их под размещение, к примеру, соцобъектов.

Замглавы Тюмени Дмитрий Иванов ознакомил депутатов с информацией об осуществлении муниципального земельного контроля в границах города за 2023 год и восемь месяцев текущего года. Он напомнил, что с 2022 года в стране введены ограничения, согласно которым внеплановые проверки в рамках муниципального контроля проводятся только по согласованию с прокуратурой и в исключительных случаях, таких как угроза жизни и здоровью граждан, причинение тяжкого вреда, угроза обороне страны, безопасности государства. В этой связи в прошлом году проведено две внеплановых проверки, по их результатам назначено два административных наказания за самовольное занятие земельного участка и за нецелевое использование земли. В этом году таких проверок не было. Помимо этого, в прошлом году проведено 121 выездное обследование без взаимодействия с контролируемыми лицами, в этом году — 98. При таких проверках проводятся визуальный осмотр территорий, инструментальные обследования с использованием специального оборудования и технических приборов. По результатам выдаются предостережения. В прошлом году их было 132, в этом - уже 105. "Администрация продолжает осуществлять муниципальный земельный контроль с учётом установленных действующим законодательством принципов проведения контроля", - подытожил доклад Иванов.

Депутат Георгий Муратов заострил внимание властей на ситуацию в избирательном округе № 17, где, по его словам, собственник много лет не использует сельхозземли по назначению, предложил провести проверку и, в случае нарушения законодательства, изъять землю, а в дальнейшем использовать ее для нужд города, например, под строительство соцобъектов.

Председатель гордумы Светлана Иванова предложение о проверке поддержала, отметив, что это еще и вопрос о безопасности горожан, особенно в пожароопасный сезон. "Важен не столько контроль, сколько важна наша безопасность. Если участки не используются и траву там никто не косит, что особо опасно в период пожаров, то это уже вопросы к обеспечению безопасности наших граждан. Если земля действительно не используется, и это угрожает безопасности людей, то надо принимать меры", - подчеркнула Светлана Иванова.

Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов рассказал о ситуации с участком земли по Велижанскому тракту, где власти уже разбираются с проблемой захламления территории, и сообщил, что сейчас ведется сбор информации от населения о других подобных случаях. "Последствия от этого и для экологии, и для экономики города потом даже оценить очень сложно", - отметил Дмитрий Осипов и предложил властям уделить контролю за использованиям земель очень серьёзное внимание.