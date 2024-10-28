На маршруты Тюмени поставят 80 новых автобусов

ПАТП-1 принимает новые автобусы - 80 машин сейчас проходят оформление и через несколько недель выйдут работать на городских маршрутах, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, креплением для инвалидных колясок, а также USB-розетками для зарядки мобильных устройств и валидаторами для безналичной оплаты.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" до конца года в Тюмень должно поступить 225 автобусов.