На маршруты Тюмени поставят 80 новых автобусов

09:00 28 октября 2024
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ПАТП-1 принимает новые автобусы  - 80 машин сейчас проходят оформление и через несколько недель выйдут работать на городских маршрутах, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, креплением для инвалидных колясок, а также USB-розетками для зарядки мобильных устройств и валидаторами для безналичной оплаты.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" до конца года в Тюмень должно поступить 225 автобусов.

Теги: автобусы , администрация Тюмени , Максим Афанасьев , нацпроекты , общественный транспорт
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