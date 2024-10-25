Около 5 млн км проехали на электросамокатах жители и гости Тюмени за сезон

Кикшеринговые самокаты убрали с улиц Тюмени, и в Whoosh решили рассказать о главных итогах сезона. По данным компании тюменцы проехали около 5 млн километров, самые популярные маршруты - улицы Республики, Профсоюзной, Мельникайте, 50 лет Октября и Пермякова.

В этом году доля пользователей сервиса от активного населения города составила 30%. Среднее количество поездок на активного пользователя выросло на 33% в сравнении с прошлым сезоном и составило 16,6. Почти 9 из 10 поездок на самокатах Whoosh в Тюмени совершается по делам - от жилых кварталов до остановок общественного транспорта, офисов и торговых центров.

В этом сезоне продолжилась активная работа сервиса и городской администрации по интеграции самокатов в жизнь Тюмени.

Самокаты Whoosh системно ограничены по скорости до 25 км/ч, но в местах большого скопления пешеходов, в зонах отдыха и парках, они самостоятельно замедляются до 15 км/ч или плавно останавливаются, если даже движение на небольшой скорости может причинить дискомфорт окружающим или отразиться на безопасности пользователя. На конец сезона в городе организовано более 200 зон автоматического замедления скорости и более 40 зон запрета на поездки на самокатах.

Сервис продолжил работу по контролю соблюдения правил. Нарушения фиксируются, информация также поступает от ГАИ и города, и через телеграм-бот Самокаты: общественный контроль. За сезон было оштрафовано и заблокировано более 6,5 тысячи нарушителей. При этом более 99% всех поездок на самокатах Whoosh в Тюмени проходит по правилам.

Самокаты сервиса научились самостоятельно снижать скорость при фиксации поездок вдвоем благодаря технологии Антитандем. Основанный на искусственном интеллекте алгоритм продолжает самообучение и пока фиксация нарушения происходит не в 100% случаев, но точность определения постоянно увеличивается. За время межсезонья самокаты пройдут углубленное техобслуживание и с приходом весны вновь вернутся на улицы города.