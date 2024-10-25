Тюменские организации учатся рационально использовать ресурсы

Технологии бережливого производства необходимо внедрять на системной основе, это позволит получить серьезный экономический эффект. Такую задачу поставил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги презентации успешных практик бережливого производства в рамках проекта "Эффективный регион".
"В рамках проекта "Эффективный регион", который реализуется в Тюменской области с 2021 года при экспертной поддержке Госкорпорации "Росатом", прошли обучение более тысячи сотрудников из 77 учреждений. В регионе уже завершены 87 проектов бережливого производства, еще 60 находятся в стадии реализации", – доложил директор областного департамента экономики Максим Скворцов.
Участники мероприятия представили главе региона восемь проектов, реализованных в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура, муниципальное управление, социальная защита, ветеринария.
Участие в проекте "Эффективный регион" позволило избавиться от очередей в школьной столовой, рассказала директор средней школы № 56 г. Тюмени Ольга Живодёрова. Она высоко оценила компетенции специалистов Госкорпорации "Росатом", которые консультировали школьную команду.
"Поменять пришлось всё, вплоть до того, каким образом в зале расставлена мебель, какие виды и формы питания получают дети. У старшеклассников есть зона самообслуживания и индивидуального питания. А маленьким детишкам надо много времени для того, чтобы покушать. Следовательно, мы должны сократить время на накрытие столов и уборку. Но при этом чтобы было чисто. Мы полностью изменили организацию работы официантов, увеличили точки раздачи горячего питания. Поэтому у нас теперь нет очередей", – подчеркнула руководитель образовательного учреждения. Губернатор рекомендовал масштабировать опыт школы № 56.
Директор Тюменской авиабазы Николай Мальцев рассказал, что в рамках реализации проекта "Эффективный регион" удалось значительно сократить время реагирования на лесные пожары. Уже в этом сезоне практически все возгорания ликвидировались в течение суток. Федеральный норматив прибытия для идентификации точки возгорания – 180 минут, работники Тюменской авиабазы сократили этот срок до 120 минут. В планах – уменьшить данный показатель до 80 минут.
По результатам партнерской проверки Госкорпорации "Росатом" губернатор торжественно вручил двум тюменским учреждениям здравоохранения сертификаты соответствия региональному уровню образца, реализующего проект "Эффективный регион".
"Мы действуем в условиях очень ограниченных ресурсов – кадровых, финансовых. Это вызов не только для органов госвласти, но и для всех отраслей экономики. И единственный способ быть более эффективными – повышать производительность труда. Правильно говорят: работать надо не много, а головой. Тогда будут и результаты", – подчеркнул Александр Моор.
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