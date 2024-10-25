В Ярковском, Упоровском и Омутинском районах повысили надежность электроснабжения

"Россети Тюмень" завершили плановый ремонт пяти высоковольтных подстанций в Тюменской области. Питающие центры обеспечивают электроэнергией 27 населенных пунктов в Ярковском, Упоровском и Омутинском районах, сообщили в пресс-службе компании.

На повышение надежности электроснабжения компания направила более 10 млн рублей.

На подстанциях 110 кВ "Покровка", "КС-10", "Пятково", "Омутинка" и "Бачкун" специалисты выполнили ремонт силового оборудования – трансформаторов и выключателей напряжением 110 кВ. Энергетики осуществили замену отработавших ресурс деталей, провели сушку изоляции и очистку трансформаторного масла. Для комфорта потребителей непрерывная подача электричества во время технических мероприятий осуществлялась по резервной схеме.

Своевременно выполненные на подстанциях работы позволили повысить надежность электроснабжения 18 тысяч жителей и около 40 социально значимых объектов в трех муниципалитетах региона.