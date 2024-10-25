АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги мероприятий в сфере охраны труда за 9 месяцев 2024 года

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда за 9 месяцев 2024 года. Результатом эффективности принимаемых мер и реализации мероприятий в области сохранения жизни и здоровья работников, обеспечения безопасных условий трудя является отсутствие несчастных случаев, производственных травм и заболеваний.

Одним из приоритетных направлений охраны труда является развитие культуры производственной безопасности. В отчетный период 661 работник прошел обучение по охране труда. На предприятии проведена специальная оценка условий труда 1832 рабочих мест.

В 2024 году АО "Транснефть – Сибирь" прошло независимую экспертизу и подтвердило сертификат соответствия системы менеджмента охраны труда российским стандартам.

Эксперты отметили, что на рабочих местах созданы условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников, что свидетельствует об эффективности системы управления охраной труда. На производственных объектах проводится оценка рисков, реконструкция и модернизация площадочных объектов и оборудования, работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами.

На обеспечение работников подразделений специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты с начала 2024 года было выделено 611 млн рублей. Свыше 4 тыс. человек прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита. Приобретено 789 комплектов медицинских аптечек.

Производственные объекты обеспечены предупреждающими знаками, табличками и плакатами по безопасности труда. На реализацию мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в коллективе, за 9 месяцев 2024 года выделено свыше 7 млн рублей.

Фото АО "Транснефть – Сибирь"