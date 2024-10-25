Продлить праздничные выходные в ноябре планируют 12% работающих тюменцев

12% работающих тюменцев продлят День народного единства отпусками и отгулами, об этом говорят результаты опроса сервиса Superjob, в котором участвовали трудоустроенные экономически активные тюменцы.

В этом году на День народного единства мы отдыхаем два дня — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября, (суббота рабочая). Только 12% тюменцев присоединит к нерабочим дням 3—4 ноября отпуск или отгулы. Причем чаще продлить отдых хотят женщины (13% против 11% мужчин), в основном это матери младшеклассников (в некоторых школах неделя с 28 октября — каникулы).

67% тюменцев проведут праздник дома в кругу семьи, 14% выйдут на работу, 6% отправятся в другой город, по 3% — проведут праздник на городских мероприятиях или за городом.