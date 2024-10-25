Около двухсот специалистов привлекла областная конференция по охране труда

В Тюмени прошла конференция о защите работников от воздействия низких температур и неблагоприятных погодных факторов в условиях Западной Сибири. Эта тема является особенно актуальной в Тюменской области из-за специфики географо-климатических условий, поскольку многие работники разных отраслей промышленности вынуждены проводить рабочий день на открытом воздухе при любой погоде.

- Важно, чтобы работодатели осознавали свою ответственность за здоровье своих работников и активно внедряли новые решения, направленные на улучшение условий труда в зимний период. Очень важно их вовремя об этом информировать. На конференции работодатели обменялись опытом, узнали о новейших разработках в области СИЗ и обсудили практические аспекты их применения, - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Василий Яременко, генеральный директор "Центра изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда" отметил, что неэффективное использование современных СИЗ – распространенное явление в компаниях малого и среднего бизнеса.

Особое внимание уделялось вопросам импортозамещения. Развитие легкой промышленности в России открывает новые возможности для обеспечения отечественного рынка качественными и доступными СИЗ. Участники конференции обсудили перспективы сотрудничества с российскими производителями, способными предложить конкурентоспособную продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. В этом контексте, выставка, организованная в рамках конференции, представила продукцию ведущих российских производителей СИЗ, спецодежды, современных утеплителей и тканей, позволив работодателям непосредственно ознакомиться с новинками рынка.

Надежда Лаврентьева, коммерческий директор компании "Восток-Сервис", подробно остановилась на физиологических последствиях воздействия низких температур на организм человека, акцентируя внимание на рисках обморожений, переохлаждения и других заболеваний, связанных с длительным пребыванием на холоде. Ее доклад подчеркнул необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности труда, включающего не только использование качественных СИЗ, но и регулярные медицинские осмотры, правильную организацию рабочего процесса и создание комфортных условий отдыха для работников.

Организаторы конференции - департамент труда и занятости населения Тюменской области совместно с ООО "Центр изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда" и ООО "Торговый дом "Восток-Сервис".

Конференция в Тюмени стала важным этапом в повышении уровня безопасности труда в экстремальных климатических условиях. Обмен опытом, демонстрация современных СИЗ и обсуждение актуальных проблем способствовали формированию более ответственного и профессионального подхода к защите работников от воздействия низких температур. Дальнейшее развитие сотрудничества между работодателями, экспертами и производителями является залогом создания безопасных и комфортных условий труда для всех, кто работает в суровых условиях Западной Сибири.