Компании "Аэронавигация Севера Сибири" в Тюмени продлили льготы до 2026 года

Депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету решили продлить до конца 2025 года льготу за аренду муниципального имущества компании "Аэронавигация Севера Сибири", деятельность которой важна для обеспечения обороноспособности страны, сообщила в своем Telegram-канале председатель гордумы Светлана Иванова.

"На заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету депутаты внесли изменения в методику расчета платежей за пользование муниципальным имуществом. По решению народных избранников для филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" возможность применения коэффициента, корректирующего рыночную величину месячной арендной платы за имущество в размере 0,5, продлена до конца 2025 года", - пояснила Светлана Иванова принятое депутатами решение.

Председатель гордумы подчеркнула, что компания "Аэронавигация Севера Сибири" обеспечивает безопасное и регулярное воздушное движение и включена в перечень стратегических предприятий, имеющих значение для обеспечения обороноспособности государства.