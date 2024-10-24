Эксперты "Инфотеха" определили образ специалиста будущего в Тюменской области

Рост региональной экономики сопровождается активным развитием бизнеса и созданием новых рабочих мест. Однако этот процесс приводит к дефициту квалифицированных кадров. В связи с этим важнейшим направлением становится повышение производительности труда, которое достигается за счёт внедрения инновационных технологий, включая применение искусственного интеллекта. Каким должен быть специалист будущего в Тюменской области и какие изменения в подготовке квалифицированных кадров ожидают регион и страну в перспективе 10-20 лет, обсудили эксперты на ESG-секции Сбера "Трансформация власти и бизнеса: взгляд в будущее" в рамках цифровой выставки-форума "Инфотех 2024".

На мероприятии выступили представители департаментов экономики, образования и науки Тюменской области, Strategy Partners Group, корпоративного университета Сбербанка и международной школы программирования и математики "Алгоритмика".

Согласно прогнозам департамента экономики Тюменской области, численность населения региона будет продолжать увеличиваться. В частности, в течение ближайших 10 лет ожидается существенный рост количества молодежи в возрасте от 19 до 25 лет и численности студентов вузов и колледжей. С учетом этого эксперты отметили важную роль государства в поддержке инновационно-ориентированных предприятий и образовательных учреждений, а также необходимость координации усилий компаний, региональных властей и учебных заведений для подготовки специалистов, необходимых экономике. Обсуждались образовательные инициативы для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: