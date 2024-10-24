Эксперты "Инфотеха" определили образ специалиста будущего в Тюменской области 

Рост региональной экономики сопровождается активным развитием бизнеса и созданием новых рабочих мест. Однако этот процесс приводит к дефициту квалифицированных кадров. В связи с этим важнейшим направлением становится повышение производительности труда, которое достигается за счёт внедрения инновационных технологий, включая применение искусственного интеллекта. Каким должен быть специалист будущего в Тюменской области и какие изменения в подготовке квалифицированных кадров ожидают регион и страну в перспективе 10-20 лет, обсудили эксперты на ESG-секции Сбера "Трансформация власти и бизнеса: взгляд в будущее" в рамках цифровой выставки-форума "Инфотех 2024".
На мероприятии выступили представители департаментов экономики, образования и науки Тюменской области, Strategy Partners Group, корпоративного университета Сбербанка и международной школы программирования и математики "Алгоритмика".
Согласно прогнозам департамента экономики Тюменской области, численность населения региона будет продолжать увеличиваться. В частности, в течение ближайших 10 лет ожидается существенный рост количества молодежи в возрасте от 19 до 25 лет и численности студентов вузов и колледжей. С учетом этого эксперты отметили важную роль государства в поддержке инновационно-ориентированных предприятий и образовательных учреждений, а также необходимость координации усилий компаний, региональных властей и учебных заведений для подготовки специалистов, необходимых экономике. Обсуждались образовательные инициативы для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Экономика региона уверенно развивается, и ключевыми направлениями становятся образование и использование технологий для повышения продуктивности и снижения рисков, связанных с недостатком и качеством кадров. Для достижения этой цели требуется трансформация системы образования, начиная практически с дошкольного возраста. Сбер готов выступить партнером в этом процессе. На мероприятии мы представили ведущих экспертов в соответствующих областях, которые освещали возможности региона для повышения эффективности и снижения рисков. В ходе панельной дискуссии было единогласно признано, что в условиях постоянных изменений и ускорения темпов этих изменений трансформация и самообразование являются важнейшими трендами современности. Необходимо постоянно учиться, а главное — научиться учиться. Мы осознаем, что разрыв в знаниях будет увеличиваться, если не начать подготовку кадров на ранних этапах через всеобщую образовательную систему. Наш партнер – компания "Алгоритмика" предложила региону свои продукты и опыт, полученный в Белгородской области, чтобы мы могли внедрить их в Тюмени.
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