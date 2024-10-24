2ГИС-Тюмень будет чаще обновляться и сообщать о праздниках и перекрытии улиц

Глава Тюмени Максим Афанасьев и гендиректор сервиса "2ГИС-Тюмень" Любовь Иванова на Инфотехе-2024 подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на дальнейшее развитие городской среды и более быстрое обновление информации.

"По условиям соглашения в нашем геосервисе будет оперативно появляться информация обо всех изменениях в городе: о благоустройстве, строительстве дорог, а также о планируемых и уже произошедших перекрытиях улиц. Кроме того, в сервисе будут размещаться сведения о предстоящих праздниках и событиях", - сообщил Афанасьев.

Соглашение включает взаимодействие в наполнении разделов "Интересное в городе" и "Туристические места" актуальной информацией, а также размещение данных о расположении нестационарных торговых объектов в Тюмени.