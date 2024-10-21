Более 38 тыс. исследований проб нефти и нефтепродуктов провели специалисты "Транснефть – Сибири" за 9 месяцев 2024 года

Испытательные лаборатории АО "Транснефть – Сибирь" за 9 месяцев 2024 года выполнили 38,1 тыс. исследований проб нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов (МН) в зоне ответственности предприятия.

Также было проведено 3,6 тыс. испытаний внутрилабораторного контроля в целях подтверждения достоверности получаемых результатов. Испытания нефти и нефтепродуктов, поступающих в систему МН АО "Транснефть – Сибирь", проводятся по показателям качества согласно государственному стандарту. Отбор проб осуществляется при выполнении товарно-коммерческих операций и для подтверждения неизменности параметров качества.

В АО "Транснефть – Сибирь" функционирует 10 испытательных лабораторий контроля качества нефти и одна испытательная лаборатория нефтепродуктов. В первом полугодии испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов Тюменского управления магистральных нефтепроводов (УМН) и испытательная лаборатория нефти НПС "Александровская" Нижневартовского УМН успешно прошли оценку состояния измерений.

Лаборатории предприятия в полной мере оснащены необходимым современным оборудованием, в составе которого – рентгенофлуоресцентные энергодисперсионныеанализаторы серы, анализаторы хлора, аппаратно-программные комплексы и многое другое.

В рамках развития Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС) с начала текущего года реализован переход на цифровой формат протокола испытаний.

В отчетный период состоялось два рабочих визита вице-президента ПАО "Транснефть" Сергея Андронова на производственные объекты Ноябрьского и Урайского УМН, в ходе которых была проанализирована деятельность испытательных лабораторий. Был подтвержден высокий уровень испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть – Сибирь" и в плане оснащенности оборудованием, и в части профессионализма кадров.