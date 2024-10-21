Домклик к подбору недвижимости подключил GigaChat

15:26 21 октября 2024
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Сервис недвижимости Домклик запустил новую бесплатную услугу подбора недвижимости с применением нейросетевой модели GigaChat. Благодаря этой возможности пользователи могут быстро и удобно подбирать объекты недвижимости для покупки, сообщили в пресс-службе Сбера. 

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно набрать в поисковой строке на главной странице текстовый запрос, например "найти квартиру", и перейти во вкладку "Подобрать недвижимость с нейросетью". Ещё один вариант — зайти сразу в чат поддержки и оттуда запустить ассистента.

Далее нужно написать свой запрос, указав основные критерии подбора. Пример: "Ищу новостройку в Питере, м. „Балтийская“, 2 комнаты, от 50 кв. м, до 15 млн". Искусственный интеллект всего за несколько секунд предложит наиболее подходящие варианты. При этом количество запросов неограниченное, пользователь может переформулировать обращение или изменить параметры.

Новая функция доступна всем авторизованным пользователям. Найти с GigaChat можно как квартиры в новостройке, "вторичке", комнату, таунхаус, так и дома, нежилую недвижимость, землю, гараж.

Теги: рынок недвижимости , Сбербанк
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