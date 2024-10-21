На три дня моды в Тюмень приедут столичные дизайнеры

В Тюмени состоится "Неделя моды. Сибирь" - одно из самых ярких событий в мире моды. С 25 по 27 октября в КТЗ "Золотые ворота" пройдет уже пятый сезон этого мероприятия. Дизайнеры из разных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург, Сургут, Тобольск, Тюмень представят на подиуме более 50 коллекций, сообщает ТАРКИ.

Юлия Анодина - амбассадор Недели моды. Сибирь и талантливый дизайнер детской одежды из Тюмени, 25 и 26 октября покажет свою новую коллекцию, а в финальный день мероприятия продемонстрирует микс из разных коллекций. Вечерний блок показов откроет Элеонора Амосова, модельер, цифровой художник, стилист, кандидат наук и автор книги "Влияние инновационных технологий и материалов на формирование модных тенденций"

Юная тюменская дизайнер Амелия Бебекина, которой всего 11 лет, но за спиной уже более десяти успешных коллекций, представит свою новую линейку под названием "Пижамная вечеринка". Эта коллекция создана специально по просьбе её подруг-моделей.

Молодой дизайнер из Нижнего Тагила, Дарья Немчинова, привезёт в Тюмень шоу с участием зеркальных персонажей. Заключительным аккордом "Недели моды. Сибирь" станет яркий выход коллекции "Холибум" от Натальи и Габриэллы Карташовых, созданной с применением красок Холли.

Режиссером показов по традиции выступит известная московская модель, актриса, ведущая канала "FashionTV"- Елена Новикова.

"Неделя моды. Сибирь" — это не только показ мод, но и уникальная платформа для общения и обмена опытом. 24 октября в 19:00 организаторы проекта приглашают всех, кто интересуется модой, дизайном и будущим этой индустрии, в центр стратегического развития "Сибирь" на панельную сессию, посвящённую продвижению российских брендов. Спикерами сессии станут модель и режиссёр модных показов, дизайнер, стилист и специалист по работе с маркетплейсами.

"Я с удовольствием приглашаю Тюменцев и гостей областной столицы посетить мероприятия Недели моды. Сибирь. На площадке будут работать разные активности: детская зона, "фотозеркало" и фотокабинка с красной дорожкой. Все желающие смогут получить бесплатные консультации от медицинских специалистов в разных областях: косметология, педиатрия, стоматология. И конечно, вы сможете купить дизайнерские вещи и получить пользу и эстетическое наслаждение от модных показов"- рассказывает руководитель мероприятия, Анна Воронова.

Начало детских показов – в 15:00. Начало взрослых показов – в 19:00.Узнать более подробную информацию и увидеть прямую трансляцию показов можно здесь.

Проект реализуется в рамках программы "Инициативное бюджетирование", финансируемой из бюджета города Тюмени.