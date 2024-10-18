Топ расходов россиян составили в ВТБ

Походы в супермаркеты, оплата проезда и посещение фастфуд-кафе оказались самыми частыми тратами россиян в разных городах, такие выводы сделали аналитики ВТБ, проанализировав обезличенные данные собственного сервиса банка "Геоплатформа". Самыми же "денежными" транзакциями стали покупки в продуктовых магазинах, приобретения одежды и обуви, расходы на дом и ремонт и медицинские услуги.

Как следует из данных "Геоплатформы", чаще всего покупатели совершали покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах – во всех городах эти покупки составили 41-46% от общего количества транзакций. На втором месте - оплата проезда на различных видах транспорта, но в деньгах это менее 1% трат. На третьем месте по частоте транзакций оказались покупки фастфуда, причем в Москве такой вид перекуса предпочитают заметно чаще – в 16% случаев против 12% в других городах. В деньгах эти расходы составляют менее 5% трат. Расходы в супермаркетах и продуктовых магазинах составляют и наибольшую долю затрат горожан.

Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ: