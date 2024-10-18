Топ расходов россиян составили в ВТБ

Походы в супермаркеты, оплата проезда и посещение фастфуд-кафе оказались самыми частыми тратами россиян в разных городах, такие выводы сделали аналитики ВТБ, проанализировав обезличенные данные собственного сервиса банка "Геоплатформа". Самыми же "денежными" транзакциями стали покупки в продуктовых магазинах, приобретения одежды и обуви, расходы на дом и ремонт и медицинские услуги.
Как следует из данных "Геоплатформы", чаще всего покупатели совершали покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах – во всех городах эти покупки составили 41-46% от общего количества транзакций. На втором месте - оплата проезда на различных видах транспорта, но в деньгах это менее 1% трат. На третьем месте по частоте транзакций оказались покупки фастфуда, причем в Москве такой вид перекуса предпочитают заметно чаще – в 16% случаев против 12% в других городах. В деньгах эти расходы составляют менее 5% трат. Расходы в супермаркетах и продуктовых магазинах составляют и наибольшую долю затрат горожан.
Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ:
Возможность аккумулировать различные типы обезличенных данных из большого числа источников позволяет ВТБ повышать качество оказываемых услуг и предоставляемых сервисов. Например, мы можем видеть, в каких локациях города выше спрос на наши продукты и сервисы, где люди чаще совершают те или иные покупки, в какое время они это делают. На основе этих данных мы повышаем качество рекомендательных сервисов.
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