ВТБ готовится к запуску переводов в цифровых рублях

Скрин @bankvtb

ВТБ ожидает запуска технологии от Банка России, а сам будет технически готов к использованию цифрового рубля в первом квартале 2025 года. На FINOPOLIS-2024 был представлен прототип зачисления студенческой стипендии и оплаты штрафа в цифровых рублях.

Получение выплаты в цифровых рублях или совершение платежей выглядит максимально привычно. Например, при зачислении стипендии пользователь получает пуш-уведомление о поступлении средств. Помимо суммы и актуального баланса в сообщении указывается, что выплата осуществлена в цифровых рублях.

В мобильном приложении баланс цифровых рублей отображается на отдельном счете - электронном кошельке. С него пользователь в дальнейшем сможет также осуществлять платежи и переводы – как на свои счета, так и на счета других людей. В случае с оплатой штрафа пользователь осуществляет платеж с кошелька с цифровыми рублями. В остальном пользовательский сценарий не отличается от обычной безналичной операции.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ: