ВТБ готовится к запуску переводов в цифровых рублях

ВТБ ожидает запуска технологии от Банка России, а сам будет технически готов к использованию цифрового рубля в первом квартале 2025 года. На FINOPOLIS-2024 был представлен прототип зачисления студенческой стипендии и оплаты штрафа в цифровых рублях.
Получение выплаты в цифровых рублях или совершение платежей выглядит максимально привычно. Например, при зачислении стипендии пользователь получает пуш-уведомление о поступлении средств. Помимо суммы и актуального баланса в сообщении указывается, что выплата осуществлена в цифровых рублях.
В мобильном приложении баланс цифровых рублей отображается на отдельном счете - электронном кошельке. С него пользователь в дальнейшем сможет также осуществлять платежи и переводы – как на свои счета, так и на счета других людей. В случае с оплатой штрафа пользователь осуществляет платеж с кошелька с цифровыми рублями. В остальном пользовательский сценарий не отличается от обычной безналичной операции.
Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ:
Технология цифрового рубля позволяет гарантировать безопасность платежей. Мы уверены, что продемонстрированный нами прототип с получением стипендии и оплатой штрафов будет активно изучаться для дальнейшего внедрения этого вида платежей в России, популяризации цифрового рубля среди россиян.
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