В ВТБ назвали сроки начала эры открытого банкинга

К середине 2025 года ВТБ будет готов к началу запуска технологии открытого банкинга для своих клиентов, банк ожидает утверждения соответствующего законодательства. Россияне смогут видеть в едином интерфейсе свои счета в различных банках.

Технология уже тестируется на сотрудниках ВТБ и Альфа-банка, после возможность будет предложена клиентам - физлицам. В рамках пилота банки выстроили архитектуру системы хранения и передачи данных так, чтобы обеспечить 100% защиту при обмене информацией.

Георгий Горшков, заместитель президента – председателя правления ВТБ:

По данным наших исследований, картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт. Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо “скачков” по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном. Это будет востребовано у клиентов, поэтому мы стремимся представить для них этот сервис как можно скорее.

Технология Открытых API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы) позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтех-сервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса.