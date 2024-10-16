В Тюмени сформулируют практические рекомендации по повышению демографии в стране

IV Межрегиональный форум "Моя семья — моя крепость" пройдет в Тюмени с 18 по 19 октября

На мероприятии будут рассмотрены актуальные вопросы семейной политики. По итогам планируется разработка резолюции с выводами и практическими рекомендациями для улучшения демографической ситуации в стране.

В форуме ожидается участие заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой; первого заместителя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, координатора федерального партийного проекта "Крепкая семья" Татьяны Буцкой, председателя Всероссийского общественного движения "Отцы России" Андрея Коченова, митрополита Тобольского и Тюменского Владыки Димитрия, первого заместителя председателя Тюменской облдумы, секретаря реготделения ЕР Андрея Артюхова.

Мероприятие, посвященное Году семьи, пройдет в Музейном комплексе имени Ивана Словцова. Для участия необходимо зарегистрироваться.