Более 1500 тюменцев в этом году воспользовались субсидией на газификацию

13:00 15 октября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

1 538 жителей Тюменской области воспользовались субсидией на внутридомовую газификацию в 2024 году 

 Из областного бюджета за три квартала на эти цели направлено 320,5 млн рублей, выплачено гражданам 180,248 млн рублей. 

Больше всего домов с использованием данной выплаты газифицировано в Тюменском, Нижнетавдинском,  Исетском районах и городе Тюмени. 

Выплату в размере до 156 тысяч рублей могут получить граждане 49 льготных категорий, в том числе участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, члены малоимущих семей, многодетные семьи, инвалиды. 

Средства можно использовать на строительство газовых сетей в границах земельного участка и покупку оборудования. До границ участков газопроводы подводятся бесплатно в рамках догазификации. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области напоминает: для получения соцподдержки необходимо обратиться в администрацию муниципалитета по месту жительства.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2024