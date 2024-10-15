Более 1500 тюменцев в этом году воспользовались субсидией на газификацию

1 538 жителей Тюменской области воспользовались субсидией на внутридомовую газификацию в 2024 году

Из областного бюджета за три квартала на эти цели направлено 320,5 млн рублей, выплачено гражданам 180,248 млн рублей.

Больше всего домов с использованием данной выплаты газифицировано в Тюменском, Нижнетавдинском, Исетском районах и городе Тюмени.

Выплату в размере до 156 тысяч рублей могут получить граждане 49 льготных категорий, в том числе участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий, члены малоимущих семей, многодетные семьи, инвалиды.

Средства можно использовать на строительство газовых сетей в границах земельного участка и покупку оборудования. До границ участков газопроводы подводятся бесплатно в рамках догазификации.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области напоминает: для получения соцподдержки необходимо обратиться в администрацию муниципалитета по месту жительства.