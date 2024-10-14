В Тюменской области откроют еще один геотермальный комплекс

В Тобольске в октябре откроется современный геотермальный комплекс "Тобольский", проект включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Тюменской области и реализуется компанией "Тюменские минеральные воды" при поддержке правительства Тюменской области в лице фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", Департамента потребительского рынка и туризма, компании "Сибур".

Геотермальный источник "Тобольский" является первым этапом реализации сети комплексов, расположенных с учетом хорошей транспортной доступности вблизи исторических объектов на юге Тюменской области. Новый комплекс расположился в 20 км от Тобольска, в деревне Шестакова.



Комплекс расположен на территории 47 000 м², на которой разместилось административное здание в стиле минимализм с комфортной зоной отдыха, кафе, стильными раздевалками и душевыми, а также бассейн общей площадью 170 м² с гидромассажными пушками и джакузи. Температура воды в источнике под открытым небом достигает 45 °C.

В настоящий момент реализована первая очередь проекта, территорию продолжат совершенствовать и достраивать — в будущем здесь появится благоустроенная парковая зона, дома отдыха, гостиничный комплекс. Но уже этой осенью гостей комплекса приятно удивит лаконичная архитектура, современный интерьер и, конечно, горячий и насыщенный минералами геотермальный источник.



Проект станет не только местом притяжения туристов и жителей города, но также создаст более 30 новых рабочих мест для жителей Тобольска и Тобольского района. Команда проекта формируется, желающие попробовать силы в сфере туризма могут отправить резюме на почту: minvodytmn@yandex.ru.