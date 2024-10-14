Тюменских работодателей проинструктируют, как обеспечить безопасность работ в холода

24 октября в Тюмени пройдет конференция о защите работников от воздействия низких температур и неблагоприятных погодных факторов в условиях Западной Сибири.

Вопрос является особенно актуальным в Тюменской области из-за специфики географо-климатических условий, ведь многие работники разных отраслей промышленности вынуждены проводить рабочий день на открытом воздухе при любой погоде, отмечают организаторы.

В рамках импортозамещения, учитывая развитие технологий в легкой промышленности, появилась возможность использовать для решения этой проблемы ряд новых технологических решений, которые полезно донести до конечных пользователей. Эксперты расскажут о последствиях воздействия низких температур на организм человека, которые влияют на производительность труда. А также предложат инновационные решения по защите от холода, продемонстрируют новые возможности функциональной одежды.

Организаторы конференции - департамент труда и занятости населения Тюменской области совместно с Обществом с ограниченной ответственностью "Центр изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда" и Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Восток-Сервис".

Конференция пройдет по адресу: улица Советская, 61, с с 9:30 до 17:00. Регистрация на конференцию открыта до 20 октября.