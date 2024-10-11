Тюменские города договорились о сотрудничестве в выставках и ярмарках

Тюмень будет сотрудничать с Тобольском, Ишимом, Ялуторовском и Заводоуковском в продвижении местной продукции, развитии предпринимательства и стимулировании экономического роста территорий. соотвествующие соглашения подписаны главами после открытия выставки "Тюменская марка".

"Ппроизошло знаменательное событие: были подписаны соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между муниципальными образованиями – Тобольском, Заводоуковским городским округом, Ишимом, Ялуторовском и Тюменским районом. Эти договоры направлены на укрепление связей между муниципалитетами и стимулирование экономического роста, они открывают новые горизонты для развития бизнеса и предпринимательства", - сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Он отметил, что одним из ключевых пунктов соглашения является организация выставок, в частности, известной выставки субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка". Мероприятие предоставляет уникальную возможность продемонстрировать достижения местных производителей, обменяться опытом и наладить деловые контакты. Соглашения также включают организацию конференций, форумов, семинаров и совещаний, направленных на обмен лучшими практиками и развитие профессиональных компетенций. Всё это будут способствовать достижению вышеозначенной цели – укреплению связей между городами и стимулированию экономического роста.

"Мы убеждены, что подписание данных соглашений принесет пользу всем участникам бизнес-процессов. А главное, жители смогут наслаждаться высококачественной тюменской продукцией", - подчеркнул Максим Афанасьев.