В Технопарке началась выставка "Тюменская марка"

11:42 11 октября 2024
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Тюменская марка стартовала. Выставка ярко, широко и хлебосольно распахнула свои двери в Тюменском технопарке, сообщает организаторы.

Впереди 2 ярких и насыщенных дня: творческая программа, перформансы, розыгрыши подарков и самое главное - возможность ознакомиться и приобрести товары тюменских производителей.

В видеообращении к участникам направил губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что за свою историю "Тюменская марка" стала престижной деловой площадкой, которая объединяет опытных и начинающих бизнесменов.  Ее участники дорожат качеством производимых товаров и услуг. Здесь обмениваются предпринимательским опытом и передовыми бизнес-практиками".

Организатор выставки: Администрация города Тюмени при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области

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