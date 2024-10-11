В Технопарке началась выставка "Тюменская марка"

Тюменская марка стартовала. Выставка ярко, широко и хлебосольно распахнула свои двери в Тюменском технопарке, сообщает организаторы.

Впереди 2 ярких и насыщенных дня: творческая программа, перформансы, розыгрыши подарков и самое главное - возможность ознакомиться и приобрести товары тюменских производителей.

В видеообращении к участникам направил губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что за свою историю "Тюменская марка" стала престижной деловой площадкой, которая объединяет опытных и начинающих бизнесменов. Ее участники дорожат качеством производимых товаров и услуг. Здесь обмениваются предпринимательским опытом и передовыми бизнес-практиками".

Организатор выставки: Администрация города Тюмени при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области