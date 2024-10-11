Тюменская делегация работает на выставке "Золотая осень – 2024" в Москве

Делегация Тюменской области работает на российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2024" в Москве, ключевая тема который – достижение технологического лидерства в сфере агропромышленного комплекса. В рамках выставки обсуждаются вопросы подготовки и реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Делегацию Тюменской области возглавляет заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Выставка уже больше 25 лет является площадкой, на которой собираются представители каждого из направлений агропрома, деловые партнеры из смежных сфер – торговли, машиностроения, химической промышленности, транспорта, а также эксперты, ученые, предприниматели. Выступая на пленарном заседании "Российский агропром – 2030: пути достижения технологического лидерства" председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что предложения, которые звучат на "Золотой осени", во многом помогают выстраивать систему господдержки сельского хозяйства, способствуют сохранению традиций и применению передовых решений для реализации задач, поставленных президентом. В первую очередь, к 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт – увеличиться в 1,5 раза.

Такие ориентиры определены в новом нацпроекте "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который стартует в 2025 году. Нацпроект в значительной степени учитывает полученные ранее результаты и практику использования действующих инструментов, подчеркнул Мишустин.