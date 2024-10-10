В Упорово многодетной женщине помогли устроиться на работу кондитером

Юлия Трубехина в поисках работы по профессии "кондитер" обратилась в отделение Кадрового центра "Работа России" по Упоровскому району, результата долго ждать не пришлось.

У Юлии трое детей, из-за этого возникали трудностями в трудоустройстве. Специалисты центра взялись за решение проблемы, начав активно взаимодействовать с работодателями, заинтересованными в привлечении квалифицированных специалистов.

Одним из направлений работы Кадрового центра является реализация программы по созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей. Эта программа включает в себя выделение средств на оснащение рабочего места и частичное покрытие заработной платы нового сотрудника.

Предприниматель Снигирёва Анна, оценив ситуацию и увидев потенциал в трудоустройстве Юлии, согласилась создать для неё рабочее место. В рамках программы было выделено 50 000 рублей на оснащение рабочего места. Для успешного выполнения задач кондитера были приобретены необходимые инструменты: планетарный миксер МП-5 и вафельница HWВ-1. Эти устройства позволили Юлии не только выполнять свою работу качественно, но и расширять ассортимент продукции, что, безусловно, положительно сказалось на бизнесе предпринимателя.

Юлия успешно справлялась с поставленными задачами и начала развивать свои навыки, осваивая новые рецепты и технологии. Рабочее место стало для неё не просто источником дохода, но и местом, где она могла реализовать свои творческие идеи.

Кадровый центр "Работа России" продолжает оказывать поддержку гражданам и работодателям. Важно отметить, что подобные программы помогают не только многодетным родителям, но и развивают местный бизнес, создавая новые рабочие места. Специалисты центра готовы консультировать и помогать всем желающим, предоставляя информацию о доступных возможностях трудоустройства и поддержке.