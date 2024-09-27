Иванова: власти Тюмени уделяют серьезное внимание соблюдению Правил благоустройства в городе

В Тюмени проводится большая работа по благоустройству общественных и дворовых территорий, развитию комфортной городской среды, не менее важна и работа по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории в соответствии с правилами благоустройства города Тюмени, отметила председатель городской думы Светлана Иванова.

Вопрос о соблюдении Правил благоустройства территории города Тюмени в 2023 году предварительно рассматривался на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству, ее председатель Дмитрий Антипов напомнил депутатам, что Правила предполагают выполнение мероприятий по благоустройству территории города, в том числе ее содержание и размещение объектов благоустройства, направленных на обеспечение комфортных условий проживания жителей города, а также на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории в соответствии с правилами благоустройства города Тюмени, работу по предотвращению размещения машин вне парковок, взаимодействие с гражданами и юридическими лицами по вопросам благоустройства, свобождение земельных участков от самовольно установленных металлических гаражей и погребов. В 2023 году за нарушение требований к содержанию территории общего пользования составлено около пяти тысяч протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов достигла 25 миллионов рублей.

У депутатов не возникло вопросов к докладчику, но было озвучено два предложения. Андрей Потапов посоветовал пересмотреть подход к озеленению периферийных районов города, взяв пример с Москвы и топовых застройщиков, которые убирают клены и высаживают саженцы-длинномеры, благодаря чему город быстро и кардинально преображается. Также он предложил властям уже сейчас заострить внимание на качестве и своевременности уборки снега с учетом ранее поступивших от жителей города вопросов и обращений.

В беседе с журналистами Светлана Иванова отметила, что все запланированные работы по благоустройству в городе выполняются своевременно, при этом в тесном диалоге с общественностью, как, например, при создании парка в Комарово, соблюдению правил благоустройства также уделяется большое внимание.

“Правила благоустройства, конечно, прежде всего, нужно соблюдать. И в этой связи вопрос рассматривается администрацией всегда широко. Так, в прошлом году 23 несанкционированные свалки были убраны на площади более 4 тысяч квадратных метров, ведется серьезная работа, связанная с озеленением нашего города. Очень много делается работниками администрации, всеми учреждениями для создания красоты и комфорта нашей территории”, - подчеркнула Светлана Иванова.