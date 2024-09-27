Клиенты Сбера теперь могут платить "улыбкой" с карты любого банка

Клиенты Сбера с 27 сентября могут оплатить покупки по биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении СберБанк Онлайн к сервису "Оплата улыбкой" нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбера.

Теперь клиентам Сбера нет необходимости носить с собой карты другого банка — транзакцию со сторонней карты можно будет провести, просто посмотрев в камеру терминала Сбербанка. Важно, что, оплачивая покупки "улыбкой" с карты другого банка, клиент по-прежнему будет получать кешбэк и все привилегии своего банка.

При этом в декабре этого года Сбер планирует запустить межбанковский биоэквайринг. После запуска "Оплата улыбкой" будет доступна и клиентам любого банка-эмитента карт, принимаемых на территории России.

"Оплата улыбкой" — это не только быстрый и удобный способ оплаты, но и высокая надёжность, так как безошибочно идентифицирует личность клиента. В качестве второго фактора защиты Сбер рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определённой суммы.

Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года, и популярность этого сервиса постоянно растёт. Банк уже установил более 750 тыс. биотерминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, а к концу года их число вырастет до 1 млн.

Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбера, руководитель блока "Транзакционный банкинг":