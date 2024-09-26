Кадровый центр "Работа России" помог тюменке начать зарабатывать на йоге

Реализовать себя, найти свое призвание и начать новое дело – это возможно в любом возрасте. Яркий пример тому – история Флоры Закировой, тюменки, которая в 52 года осуществила свою мечту, став инструктором по йоге и медитации.

Флора всегда была полна энергии и энтузиазма, но только сейчас решилась открыть собственный центр йоги и медитации. В мае текущего года она обратилась за помощью в Кадровый центр "Работа России" Тюменской области.

Консультанты центра помогли женщине разработать бизнес-план, который она успешно представила на рассмотрение рабочей группы. Благодаря убедительной презентации Флора получила финансовую поддержку в размере 192 000 рублей, которые были направлены на покупку необходимого оборудования для проведения занятий йогой и медитации.

Флора проводит занятия, используя комплексные практики, которые сочетают в себе классическую йогу с элементами медитации. Ее занятия отличаются не только эффективностью, но и атмосферой умиротворения, которую создают звуки поющих чаш и этнической музыки.

История Флоры Закировой - это не единственный пример успешной реализации бизнес-идей. За девять месяцев текущего года 169 человек старше 50 лет воспользовались государственной услугой по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности.

Подробнее о том, как получить материальную поддержку на открытие своего дела, можно узнать на сайте Кадрового центра "Работа России".