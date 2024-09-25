Для клиентов ВТБ и МегаФона стал доступен новый сервис в банковском приложении

ВТБ в партнерстве с МегаФон первым на рынке запустил бесплатный сервис отображения баланса телефона в приложении банка в режиме реального времени. По данным банка, новым функционалом воспользуются не менее 7 млн человек.

"Просмотр “живого баланса” - новая на рынке возможность, которая доступна только клиентам ВТБ. Сейчас такой сервис работает только для двух мобильных операторов связи - билайн и МегаФон. Мы готовы его тиражировать и подключать и на других участников телеком рынка, чтобы все наши клиенты смогли упрощать повседневные финансовые операции. Также для них доступен сервис и для отображения баланса – Автодор, Тройка и Парковки России", — отметил Руслан Новиков.

"Благодаря интеграции с ВТБ, нашим клиентам стал доступен оперативный просмотр и пополнение баланса прямо с главной страницы онлайн-банка. Это существенно сэкономит время, так как не нужно будет использовать разные приложения и упростит процедуру оплаты. Сейчас более 95% всех платежей за связь и другие услуги сотовых операторов осуществляются онлайн. Поэтому для нас принципиально важно обеспечить нашим клиентам максимально широкий выбор вариантов подобной формы оплаты", - говорит Андрей Егоров, директор департамента МегаФона.