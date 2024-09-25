Безопасность труда: ключ к привлечению и удержанию кадров

В Тюмени проходит ежегодный региональный форум "Промышленная безопасность и охрана труда", собравший представителей промышленного сектора региона. Форум стал важным диалоговым пространством для обмена опытом и выработки решений по актуальным вопросам отрасли.

В центре внимания оказалась проблема "кадрового голода", которая всё острее ощущается в современных условиях. "Экономика испытывает давление кадрового дефицита", – констатировал Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области. Он подчеркнул, что обеспечение комфортных и безопасных условий труда – один из ключевых факторов привлечения и удержания квалифицированных сотрудников:

Создание современных систем охраны труда является стратегической необходимостью для любого предприятия, стремящегося к успеху. "Мы должны сделать безопасность на рабочем месте отраслевым стандартом, одной из приоритетных задач.

Правительство Тюменской области уделяет большое внимание вопросам безопасности труда и активно реализует комплекс мер для ее повышения. В рамках социального блока осуществляется комплексная работа по повышению уровня безопасности труда, включая разработку нормативных правовых актов, внедрение и обеспечение функционирования систем управления охраной труда, организацию обучения по охране труда,информирование о требованиях законодательства и мерах предотвращения производственных происшествий.

Улучшение условий труда должно носить устойчивый характер и основываться на тесном сотрудничестве между работодателями и работниками. Это позволит создать на предприятиях комплексную и эффективную систему управления охраной труда.

Согласно данным Всероссийской недели охраны труда, 22% молодых специалистов назвали безопасные условия труда и соответствующее оборудование ключевыми факторами при выборе работы. Это говорит о том, что молодое поколение все более осознанно подходит к выбору профессии и ценит безопасность как один из важнейших элементов трудовой жизни. Предприятиям следует активно внедрять новые технологии, обучать сотрудников и создавать безопасную рабочую среду для привлечения молодых талантов.

Форум "Промышленная безопасность и охрана труда" создан и организуется предпринимателя "Опоры России" при поддержке правительства Тюменской области и Тюменского технопарка.